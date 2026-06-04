«Полный бред!»: Кто требует 210 млн рублей от группы «Воровайки»

Сегодня нет никаких сложностей с исполнением хитов группы «Воровайки», все подтверждено документально, сказал НСН Иван Лушников.

Еще при жизни соавторов хитов группы «Воровайки» Степана Неркараряна и Юрия Надыктова были оформлены соглашения о распределении доходов, любые иски по этому поводу ничем не обоснованы. Об этом НСН заявил концертный директор группы «Воровайки» Иван Лушников.

Родственники умершего в 2023 году соавтора песен группы «Воровайки» Неркараряна требуют 210 млн рублей от второго правообладателя Надыктова. Дело может стать крупнейшим в практике по борьбе за авторские права, сообщил Telegram-канал Baza. Наследники Наркараряна подали в суд иск о компенсации за несанкционированное исполнение песен. При этом изначально истцы требовали 1,58 млн рублей. Лушников назвал претензии истцов бесперспективными.

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«В статье написан полный бред. Пишут, что в суд подали на Надыктова, который умер еще в 2019 году. Среди фигурирующих в исковом заявлении композиций — песня “Девчонка рыжая”, к которой Неркарарян не имеет никакого отношения. Мы сами не понимаем, что это значит. У нас все прекрасно, мы гастролируем, работаем. Претензии истцов, насколько я знаю, документально ничем не подтверждены, поэтому дальше дело не идет. У нас есть все документы, если понадобится, мы их предоставим, никаких сложностей с исполнением хитов группы возникнуть не может. Кроме того, насколько мне известно, при жизни авторов были оформлены соглашения о распределении доходов», — сказал Лушников.

Ранее Лушников заявил, что критики создают коллективу «Воровайки» бесплатный пиар, и поблагодарил за это общественных деятелей.

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ФОТО: ТАСС / Алексей Смышляев
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