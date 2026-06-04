Еще при жизни соавторов хитов группы «Воровайки» Степана Неркараряна и Юрия Надыктова были оформлены соглашения о распределении доходов, любые иски по этому поводу ничем не обоснованы. Об этом НСН заявил концертный директор группы «Воровайки» Иван Лушников.

Родственники умершего в 2023 году соавтора песен группы «Воровайки» Неркараряна требуют 210 млн рублей от второго правообладателя Надыктова. Дело может стать крупнейшим в практике по борьбе за авторские права, сообщил Telegram-канал Baza. Наследники Наркараряна подали в суд иск о компенсации за несанкционированное исполнение песен. При этом изначально истцы требовали 1,58 млн рублей. Лушников назвал претензии истцов бесперспективными.