«Дополнительное удовольствие»: Как кошки в офисе спасут от выгорания

«Да, многие люди заводят животных, потому что само присутствие животных создает дополнительное удовольствие. Но есть несколько аспектов в этой теории. Есть люди, которые больше любят кошек, а другие больше любят собак. Кошки для людей, которые любят собак, могут быть раздражающим фактором. Также не нужно забывать про аллергию, это очень распространенная проблема сегодня», - рассказал он.

По его словам, одними кошками удержать сотрудников не получится, через два месяца животные станут привычным явлением, если человека не устраивает зарплата или условия труда.

«Еще один момент заключается в том, что кошки в офисе – это сейчас что-то необычное, новые эмоции и впечатления. А через один-два месяца это станет для человека привычным. Если работа человеку не нравилась, была тяжелой, он будет относиться к ней также, кошки спасать не будут. Надо еще учитывать, что кошки – это животные, могут что-то портить, царапать. Если в компании есть некая культура комфорта работников, если они узнали, что сотрудникам нужно для комфорта, а дополнительно еще и кошек пригласили, это в сумме будет давать прелестный результат. Люди будут счастливы и веселы. А если зарплату снижают, а добавляют кошек, это не поможет», - подытожил собеседник НСН.

Общество друзей и родных, домашних животных, а также сон и правильное питание помогут победить стресс, а вот от алкоголя и вредной пищи следует отказаться. Об этом «Радиоточке НСН» заявил кандидат психологических наук, заведующий кафедрой психологии личности и дифференциальной психологии Московского института психоанализа Владимир Шляпников.

