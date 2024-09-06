«Дополнительное удовольствие»: Как кошки в офисе спасут от выгорания
Кошки могут стать дополнительным фактором комфорта на работе, но нужно учитывать желание всех сотрудников, заявил НСН психолог Павел Жавнеров.
Кошки могут стать дополнительным источником удовольствия на работе, если сотрудники и без этого довольны условиями труда, заявил НСН клинический психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров.
Японская IT-компания Qnote наняла 10 кошек на работу в один из своих офисов, сообщает местная газета. Офис был полностью переоборудован так, чтобы в нем было комфортно находиться и животным, и людям. Помимо котов, в помещении работают 32 сотрудника, которые сами являются большими фанатами питомцев. Эксперимент оказался более чем удачным. Кошки снизили стресс, уменьшили число увольнений и даже привлекли новых людей в команду, а сами работники куда охотнее шли на работу. Жавнеров положительно оценил эту идею.
«Да, многие люди заводят животных, потому что само присутствие животных создает дополнительное удовольствие. Но есть несколько аспектов в этой теории. Есть люди, которые больше любят кошек, а другие больше любят собак. Кошки для людей, которые любят собак, могут быть раздражающим фактором. Также не нужно забывать про аллергию, это очень распространенная проблема сегодня», - рассказал он.
По его словам, одними кошками удержать сотрудников не получится, через два месяца животные станут привычным явлением, если человека не устраивает зарплата или условия труда.
«Еще один момент заключается в том, что кошки в офисе – это сейчас что-то необычное, новые эмоции и впечатления. А через один-два месяца это станет для человека привычным. Если работа человеку не нравилась, была тяжелой, он будет относиться к ней также, кошки спасать не будут. Надо еще учитывать, что кошки – это животные, могут что-то портить, царапать. Если в компании есть некая культура комфорта работников, если они узнали, что сотрудникам нужно для комфорта, а дополнительно еще и кошек пригласили, это в сумме будет давать прелестный результат. Люди будут счастливы и веселы. А если зарплату снижают, а добавляют кошек, это не поможет», - подытожил собеседник НСН.
Общество друзей и родных, домашних животных, а также сон и правильное питание помогут победить стресс, а вот от алкоголя и вредной пищи следует отказаться. Об этом «Радиоточке НСН» заявил кандидат психологических наук, заведующий кафедрой психологии личности и дифференциальной психологии Московского института психоанализа Владимир Шляпников.
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