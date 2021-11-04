Ученые сообщили о мощной магнитной буре

«Индекс геомагнитной активности, который последние дни медленно снижался до спокойных значений (после вспышек конца октября), почти сразу после полуночи скачком увеличился до уровня семь (при максимальном значении девять), что соответствует магнитной буре третьего уровня по пятибалльной шкале», — подчеркивают специалисты.

Отмечается, что текущая магнитная буря должна завершиться к 12-15 часам по Москве.

В минувшее воскресенье в магнитосфере Земли была зафиксирована магнитная буря, вызванная мощными вспышками на Солнце, напоминает журнал «Профиль». Явление продлилось до середины понедельника, 1 ноября, отмечают «Невские новости».

