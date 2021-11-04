Ученые сообщили о мощной магнитной буре
Одна из крупнейших магнитных бурь за последние несколько лет зафиксирована в ночь на 4 ноября, нестабильность магнитного поля сохранится в течение двух-трех суток. Сообщение об этом опубликовано на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.
«Индекс геомагнитной активности, который последние дни медленно снижался до спокойных значений (после вспышек конца октября), почти сразу после полуночи скачком увеличился до уровня семь (при максимальном значении девять), что соответствует магнитной буре третьего уровня по пятибалльной шкале», — подчеркивают специалисты.
Отмечается, что текущая магнитная буря должна завершиться к 12-15 часам по Москве.
В минувшее воскресенье в магнитосфере Земли была зафиксирована магнитная буря, вызванная мощными вспышками на Солнце, напоминает журнал «Профиль». Явление продлилось до середины понедельника, 1 ноября, отмечают «Невские новости».
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