РАН: «Росатому» на квантовый компьютер не хватит времени и денег
Директор Института спектроскопии РАН выразил сомнение в способности «Росатома» разработать действующий квантовый компьютер к 2024 году.
К 2024 году госкорпорация «Росатом» намерена разработать отечественный квантовый компьютер. На это, как пишут «Ведомости», будет выделено 24 млрд рублей. При этом в госкорпорации рассчитывают создать четыре типа квантовых компьютеров.
Директор Института спектроскопии РАН Виктор Задков выразил сомнение в способности «Росатома» разработать действующий квантовый компьютер к 2024 году.
«Все зависит от того, что "Росатом" понимает под квантовым компьютером. Если это демонстратор квантового компьютера, в котором будет несколько десятков квантовых бит информации и который будет выполнять какие-то простейшие программы, то это реально. Такие уже созданы, в частности, IBM, Google создали и продемонстрировала уже под сотню кубитов (квантовых битов - НСН). У нас был более простой проект, в ближайшее время 50 кубитов должны создать, посмотрим, сделают или нет. Но это не есть квантовый компьютер, поскольку при работе квантовых компьютеров неизбежны ошибки, которые возникают при выполнении операций. Поэтому в квантовые компьютеры нужно встраивать дополнительные элементы, которые управляют исправлением ошибок при вычислении. И тогда количество кубитов, необходимых даже для простых программ, резко возрастает. Речь должна идти о тысячах, десятках тысяч кубитов, чтобы простейшие программы выполнять. И вот это к 2024 году вряд ли будет. Симуляторы – возможны, рабочие квантовые компьютеры – вряд ли», - пояснил ученый.
Заявленных средств также не хватит на такой компьютер. «Суммы, которые выделяются в Америке, в Европе на эти проекты – это сотни миллионов долларов. Если "Росатом" хочет создать маленький компьютер, то сумма достаточно большая. Если серьезный квантовый компьютер – то вряд ли. Очень мало времени», - добавил Задков.
Напомним, в конце октября корпорация Google заявила о достижении квантового превосходства – момента, когда квантовый компьютер окажется в состоянии разрешить задачу, которая ранее считалась неразрешимой для существующей вычислительной техники.
Квантовый компьютер Google с 53-кубитным процессором Sycamore якобы смог за 200 секунд выполнить расчеты, на которые самому мощному в мире суперкомпьютеру IBM Summit (200 квадриллионов операций в секунду - НСН) понадобилось бы примерно 10 тыс. лет. Однако оказалось, что это была крайне специфическая задача, придуманная специально для квантового компьютера, в которой нет практического смысла, кроме генерации случайных чисел. Позднее специалисты IBM заявили, что их суперкомпьютер при оптимизации процесса сумел бы выполнить ее за несколько дней.
Квантовые процессоры Google содержатся в специальных резервуарах - криостатах - при температуре, близкой к абсолютному нулю, что необходимо для поддержания сверхпроводимости. Помимо них в квантовый компьютер входит классическая электроника, которая отвечает за удаленный доступ к системе для программных исследований и анализа полученных данных. При этом все элементы системы должны быть надежно защищены от взаимных и внешних помех.
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