РАН: «Росатому» на квантовый компьютер не хватит времени и денег

К 2024 году госкорпорация «Росатом» намерена разработать отечественный квантовый компьютер. На это, как пишут «Ведомости», будет выделено 24 млрд рублей. При этом в госкорпорации рассчитывают создать четыре типа квантовых компьютеров.

Директор Института спектроскопии РАН Виктор Задков выразил сомнение в способности «Росатома» разработать действующий квантовый компьютер к 2024 году.

«Все зависит от того, что "Росатом" понимает под квантовым компьютером. Если это демонстратор квантового компьютера, в котором будет несколько десятков квантовых бит информации и который будет выполнять какие-то простейшие программы, то это реально. Такие уже созданы, в частности, IBM, Google создали и продемонстрировала уже под сотню кубитов (квантовых битов - НСН). У нас был более простой проект, в ближайшее время 50 кубитов должны создать, посмотрим, сделают или нет. Но это не есть квантовый компьютер, поскольку при работе квантовых компьютеров неизбежны ошибки, которые возникают при выполнении операций. Поэтому в квантовые компьютеры нужно встраивать дополнительные элементы, которые управляют исправлением ошибок при вычислении. И тогда количество кубитов, необходимых даже для простых программ, резко возрастает. Речь должна идти о тысячах, десятках тысяч кубитов, чтобы простейшие программы выполнять. И вот это к 2024 году вряд ли будет. Симуляторы – возможны, рабочие квантовые компьютеры – вряд ли», - пояснил ученый.