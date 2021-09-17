Ученые РФ и ФРГ нашли еще один ген, влияющий на тяжесть COVID-19

Ученые из России и Германии идентифицировали ген, который непосредственно связан с иммунной системой и влияет на тяжесть течения заболевания COVID-19. Об этом информирует издание Сибирского отделения Российской академии наук «Наука из первых рук».

Данный ген кодирует белок главного комплекса гистосовместимости HLA (Human Leukocyte Antigen). Эти белки связываются с фрагментами других белков, как самого организма, так и чужеродных, и показывают (презентируют) их иммунным клеткам.

В своей работе исследователи проанализировали гены HLA из образцов переболевших COVID-19 взрослых из Германии, Испании и Швейцарии. Оказалось, что носители генного варианта HLA-C*04:01 в два раза чаще оказывались на аппарате искусственной вентиляции лёгких по сравнению с другими пациентами.

Данный ген встречается у 13-19% жителей Германии, 15% испанцев и 16% швейцарцев. Он плохо связывает пептиды коронавируса, что приводит к запаздыванию иммунного ответа организма. В результате, вирус успевает размножиться до критической концентрации, а вирусная нагрузка повышается в первые, самые важные дни после заражения.

Согласно исследованиям других учёных, тяжелому течению коронавирусной инфекции способствует ещё один генный вариант - HLA-B*46:01, однако в европейской популяции его почти нет. Чаще он встречается в Азии (17% населения).

