Ученые предупредили о предстоящем в декабре редчайшем астрономическом явлении
Американские астрономы рассчитали, что после захода солнца 21 декабря Юпитер и Сатурн на ночном небе подойдут друг к другу на минимальное расстояние, сообщает РИА Новости.
Как говорят исследователи, сближения между этими планетами происходят примерно раз в 20 лет, но так близко друг к другу они не подходили со времен Средневековья.
Если позволит погода, наблюдать это явление можно будет изо всех уголков Земли, но лучше всего это делать вблизи экватора.
Как сообщалось, в Московском регионе это явление лучше всего будет видно вечером на юго-западе столицы, очень низко над горизонтом.
Планеты будут видны примерно в течение 1,5 часа, после чего зайдут за горизонт.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,1 млн+25 173 / сут.
Умерли
36 540+361 / сут.
Выздоровели
1,6 млн+16 002 / сут.
- Ученые предупредили о предстоящем в декабре редчайшем астрономическом явлении
- Ждать ли новых снегопадов в Центральной России сообщил синоптик
- Трамп начинает передачу власти Байдену
- СМИ: профильное управление администрации США готово передать Байдену власть
- Эксперт рассказал о способе защитить компьютер от скрытого проникновения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru