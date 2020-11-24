Ученые предупредили о предстоящем в декабре редчайшем астрономическом явлении

Американские астрономы рассчитали, что после захода солнца 21 декабря Юпитер и Сатурн на ночном небе подойдут друг к другу на минимальное расстояние, сообщает РИА Новости.

Как говорят исследователи, сближения между этими планетами происходят примерно раз в 20 лет, но так близко друг к другу они не подходили со времен Средневековья.