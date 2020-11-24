Ученые предупредили о предстоящем в декабре редчайшем астрономическом явлении

Американские астрономы рассчитали, что после захода солнца 21 декабря Юпитер и Сатурн на ночном небе подойдут друг к другу на минимальное расстояние, сообщает РИА Новости.

Как говорят исследователи, сближения между этими планетами происходят примерно раз в 20 лет, но так близко друг к другу они не подходили со времен Средневековья.

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Если позволит погода, наблюдать это явление можно будет изо всех уголков Земли, но лучше всего это делать вблизи экватора.

Как сообщалось, в Московском регионе это явление лучше всего будет видно вечером на юго-западе столицы, очень низко над горизонтом.

Планеты будут видны примерно в течение 1,5 часа, после чего зайдут за горизонт.

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ФОТО: flickr/NASA Solar System Exploration
ТЕГИ:КосмосАстрономия
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