Ученые обнаружили скелет крокодила, возраст которого 10 млн лет
Скелет крокодила, возраст которого около 10 миллионов лет, представили ученые, передает сообщает Peru21.
Останки гавиала, или рыбоядного крокодила, обнаружили в перуанской пустыне. Длина крокодила составляла около трех метров. Ученые отметили, что окаменелости сохранились в «почти идеальном» состоянии.
Анализ показал, что особь еще не достигла максимальных размеров. Череп и челюсти древнего крокодила отличались от черепа и челюстей его современных сородичей. Их морды были удлиненными, а рацион состоял исключительно из рыбы.
Ранее бронзовый христианский амулет V века нашей эры с изображением царя Соломона, поражающего дьявола копьем, обнаружили археологи в Турции. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru