Ученые обнаружили скелет крокодила, возраст которого 10 млн лет

Останки гавиала, или рыбоядного крокодила, обнаружили в перуанской пустыне. Длина крокодила составляла около трех метров. Ученые отметили, что окаменелости сохранились в «почти идеальном» состоянии.

Анализ показал, что особь еще не достигла максимальных размеров. Череп и челюсти древнего крокодила отличались от черепа и челюстей его современных сородичей. Их морды были удлиненными, а рацион состоял исключительно из рыбы.

Ранее бронзовый христианский амулет V века нашей эры с изображением царя Соломона, поражающего дьявола копьем, обнаружили археологи в Турции. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

