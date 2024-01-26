Ученые обнаружили новый тип звезд и назвали их «старыми курильщиками»

Новый тип звезд выявили глубоко в центре галактики. Ученые планировали запечатлеть редко встречающиеся протозвезды на этапе скачка роста. Специалисты проследили за почти миллиардом небесных тел, выявив 32 вспыхивающие протозвезды с увеличившейся в несколько десятков раз яркостью. При этом в центре Млечного Пути обнаружили красные гиганты с неоднозначными изменениями яркости. Ученые усомнились в том, являлось ли 21 найденное небесное тело протозвездами, или они восстанавливались после падения яркости из-за диска или оболочки пыли.

«Третьим вариантом было то, что это старые гигантские звезды, выбрасывающие материю на поздних стадиях своей жизни и выдыхающие газ, как старые курильщики», – рассказал руководитель исследовательской группы, профессор Хартфорширского университета Филип Лукас.

По мнению ученых, более высокая концентрация тяжелых элементов в звездах в центре галактики способствует конденсации частиц пыли из газа во внешних слоях красных гигантов. Однако механизм выброса струек дыма пока неясен.

