Ученые обнаружили новый тип звезд и назвали их «старыми курильщиками»
Группа ученых из разных стран обнаружила новый тип красных гигантов, которые получили название «старые курильщики» из-за испускаемых ими облаков газа. Об этом сообщает телеканал Sky News.
Новый тип звезд выявили глубоко в центре галактики. Ученые планировали запечатлеть редко встречающиеся протозвезды на этапе скачка роста. Специалисты проследили за почти миллиардом небесных тел, выявив 32 вспыхивающие протозвезды с увеличившейся в несколько десятков раз яркостью. При этом в центре Млечного Пути обнаружили красные гиганты с неоднозначными изменениями яркости. Ученые усомнились в том, являлось ли 21 найденное небесное тело протозвездами, или они восстанавливались после падения яркости из-за диска или оболочки пыли.
«Третьим вариантом было то, что это старые гигантские звезды, выбрасывающие материю на поздних стадиях своей жизни и выдыхающие газ, как старые курильщики», – рассказал руководитель исследовательской группы, профессор Хартфорширского университета Филип Лукас.
По мнению ученых, более высокая концентрация тяжелых элементов в звездах в центре галактики способствует конденсации частиц пыли из газа во внешних слоях красных гигантов. Однако механизм выброса струек дыма пока неясен.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru