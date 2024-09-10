Ученые научили микроводоросли очищать воду от тяжелых металлов

Ученые из Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина научили микроводоросли очищать воду тяжелых металлов и токсичных солей, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на Минобрнауки.

По словам ученых, очищение воды от загрязнений является насущной проблемой во всем мире. Самые популярные загрязнители – кадмий и свинец.

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Ученым получилось усилить впитывающие способности водорослей с помощью наночастиц оксида меди (CuO). В ходе экспериментов выяснилось, что оксид меди помогает водорослям эффективнее очищать воду от кадмия и свинца.

Ранее главный внештатный онколог Минздрава и гендиректор НМИЦ радиологии Андрей Каприн заявил, что российские ученые завершили доклинические испытания вакцины против рака, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: АНО «Национальные приоритеты»
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