Ученые научили микроводоросли очищать воду от тяжелых металлов
Ученые из Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина научили микроводоросли очищать воду тяжелых металлов и токсичных солей, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на Минобрнауки.
По словам ученых, очищение воды от загрязнений является насущной проблемой во всем мире. Самые популярные загрязнители – кадмий и свинец.
Ученым получилось усилить впитывающие способности водорослей с помощью наночастиц оксида меди (CuO). В ходе экспериментов выяснилось, что оксид меди помогает водорослям эффективнее очищать воду от кадмия и свинца.
Ранее главный внештатный онколог Минздрава и гендиректор НМИЦ радиологии Андрей Каприн заявил, что российские ученые завершили доклинические испытания вакцины против рака, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru