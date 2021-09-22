Ученые нашли в России новый вариант коронавируса
Новый штамм коронавирусной инфекции с ключевыми мутациями бета- и дельта-вариантов вируса начал распространяться в начале лета на территории России и Германии, заявила группа исследователей во главе с профессором Маастрихтского университета (Нидерланды) Паулом Савелкаулом. Соответствующая статья опубликована на портале научных статей и препринтов bioRxiv.
Описание нового штамма инфекции не проверено редакторами научных журналов и не рецензировано независимыми экспертами.
По версии биологов, новая разновидность COVID-19 из линии B.1.1.523 появилась на территории РФ в феврале и начала активно распространяться в мае-июне.
«В геноме этой разновидности есть множество мутаций, характерных для бета- и дельта-штаммов вируса и связанных с увеличением заразности и снижением эффективности действия вакцин», – подчеркнули ученые.
Биологи обнаружили в геноме новой разновидности мутацию E484K и три других особенности южноафриканского штамма коронавируса, благодаря которым на инфекцию не действуют силы иммунитета. Кроме того, оболочка этого варианта SARS-CoV-2 перенесла характерные изменения, связанные с повышенной заразностью дельта-штамма.
По данным исследователей, число носителей новой вариации в России, а также на территории Германии в начале лета быстро росло на фоне вспышек альфа- и дельта-штаммов COVID-19. Ученые заключили, что обнаруженная вариация вируса представляет большую опасность для человека, и медикам необходимо тщательно следить за ее распространением.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,3 млн+19 706 / сут.
Умерли
201 тыс.+817 / сут.
Выздоровели
6,5 млн+16 102 / сут.
- МГИК опровергла возможность пересчёта результатов онлайн-голосования
- СМИ: Под Хабаровском пропал с радаров самолет Ан-26
- В Иркутской области школьный автобус столкнулся с автомобилем УАЗ
- В Раде заявили о возможном «российском следе» в покушении на помощника Зеленского
- ВС призвал не сажать людей, пошедших на нетяжкие правонарушения из-за бедности
- Ученые нашли в России новый вариант коронавируса
- Путин наградил сотрудников ДПС, обезвредивших стрелявшего в Пермском университете
- СМИ: Совет Федерации покинут 22 сенатора
- Власти Москвы предоставили возможность всем желающим проверить результаты ДЭГ
- В Кузбассе нашли двух пропавших школьниц
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru