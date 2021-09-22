Ученые нашли в России новый вариант коронавируса

Новый штамм коронавирусной инфекции с ключевыми мутациями бета- и дельта-вариантов вируса начал распространяться в начале лета на территории России и Германии, заявила группа исследователей во главе с профессором Маастрихтского университета (Нидерланды) Паулом Савелкаулом. Соответствующая статья опубликована на портале научных статей и препринтов bioRxiv.

Описание нового штамма инфекции не проверено редакторами научных журналов и не рецензировано независимыми экспертами.

По версии биологов, новая разновидность COVID-19 из линии B.1.1.523 появилась на территории РФ в феврале и начала активно распространяться в мае-июне.

«В геноме этой разновидности есть множество мутаций, характерных для бета- и дельта-штаммов вируса и связанных с увеличением заразности и снижением эффективности действия вакцин», – подчеркнули ученые.

Биологи обнаружили в геноме новой разновидности мутацию E484K и три других особенности южноафриканского штамма коронавируса, благодаря которым на инфекцию не действуют силы иммунитета. Кроме того, оболочка этого варианта SARS-CoV-2 перенесла характерные изменения, связанные с повышенной заразностью дельта-штамма.

По данным исследователей, число носителей новой вариации в России, а также на территории Германии в начале лета быстро росло на фоне вспышек альфа- и дельта-штаммов COVID-19. Ученые заключили, что обнаруженная вариация вируса представляет большую опасность для человека, и медикам необходимо тщательно следить за ее распространением.

