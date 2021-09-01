Ученые: Коронавирус не относится к респираторным заболеваниям
Коронавирусная инфекция относится к сосудистым, а не респираторным заболеваниям. Об этом говорится в исследовании ученых из Калифорнийского университета, итоги которого опубликованы в журнале Journal Circulation Research.
Специалисты, изучив действие коронавируса на кровеносную систему, выяснили, что содержащийся в вирусе белок разрушает митохондрии клеток. Именно белок COVID-19 наиболее опасен для сердечно-сосудистой системы.
По мнению ученых, проблемы с дыханием у пациентов с коронавирусом начинаются только после воспаления тканей легочной системы. Так специалисты объясняют наличие у больных COVID-19 инсультов или других осложнений, связанных с нарушениями кровообращения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru