Ученые: Коронавирус не относится к респираторным заболеваниям

Коронавирусная инфекция относится к сосудистым, а не респираторным заболеваниям. Об этом говорится в исследовании ученых из Калифорнийского университета, итоги которого опубликованы в журнале Journal Circulation Research.

Специалисты, изучив действие коронавируса на кровеносную систему, выяснили, что содержащийся в вирусе белок разрушает митохондрии клеток. Именно белок COVID-19 наиболее опасен для сердечно-сосудистой системы.

По мнению ученых, проблемы с дыханием у пациентов с коронавирусом начинаются только после воспаления тканей легочной системы. Так специалисты объясняют наличие у больных COVID-19 инсультов или других осложнений, связанных с нарушениями кровообращения.

