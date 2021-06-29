Ученые из США разработали определяющую COVID-19 маску

Ученые из Массачусетского технологического института разработали защитную маску, с помощью которой можно определить наличие коронавируса в организме человека. Статья исследователей опубликована на сайте института.

В разработке также принимали участие специалисты Гарвардского университета, сообщает МИР 24.

Новое устройство представляет собой респиратор, оборудованный небольшим датчиком, который фиксирует состояние здоровья носителя. Датчик также можно вшить в одежду, отмечает РИА ФАН.

Через полтора часа использования маска предоставит результаты диагностики. Показания датчика можно скрыть от окружающих, чтобы обеспечить конфиденциальность, пишет «Свободная пресса».

Ученые отмечают, что подобные датчики были разработаны ранее назад для определения заражений вирусами Эбола и Зика. Предполагается, что устройство можно будет настроить на обнаружение других вирусов, пишут Известия.

