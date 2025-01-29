Ученые из Китая получили здоровое потомство от двух самцов мышей

В материале сказано, что это не первый опыт выведения потомства от двух самцов. До этого исследователи уже пытались воспроизвести мышат подобным образом, но все они погибли сразу после рождения.

В этот раз детеныши развились до состояния взрослой особи, однако они не могут иметь потомство, а также живут на несколько месяцев меньше, чем обычные лабораторные мыши.



Вывести потомство от двух мышей-самцов удалось благодаря внесению изменений в структуру сразу двух десятков участков ДНК, работа которых нарушалась из-за неправильного импринтинга. У таких мышат повышено качество стволовых клеток, снижено число дефектов развития и нарушений поведения, которые возникают уже после рождения.

Ранее ученые Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН (ИПЭЭ РАН) и КамГУ им. Витуса Беринга выяснили, что почти вся популяция серых китов, оставшихся на планете, обитает у берегов Камчатки, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

