Ученые из Китая получили здоровое потомство от двух самцов мышей
Китайские ученые смогли получить и вырастить здоровых мышат, появившихся на свет от двух самцов и яйцеклетки самки, сообщил научный журнал Cell Stem Cell.
В материале сказано, что это не первый опыт выведения потомства от двух самцов. До этого исследователи уже пытались воспроизвести мышат подобным образом, но все они погибли сразу после рождения.
В этот раз детеныши развились до состояния взрослой особи, однако они не могут иметь потомство, а также живут на несколько месяцев меньше, чем обычные лабораторные мыши.
Вывести потомство от двух мышей-самцов удалось благодаря внесению изменений в структуру сразу двух десятков участков ДНК, работа которых нарушалась из-за неправильного импринтинга. У таких мышат повышено качество стволовых клеток, снижено число дефектов развития и нарушений поведения, которые возникают уже после рождения.
Ранее ученые Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН (ИПЭЭ РАН) и КамГУ им. Витуса Беринга выяснили, что почти вся популяция серых китов, оставшихся на планете, обитает у берегов Камчатки, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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