Ученые доказали способность COVID-19 изменять клетки крови
Коронавирусная инфекция способна влиять на клетки крови. Соответствующее исследование, проведенное учеными из Центра физики и медицины Макса Планка и Немецкого центра иммунотерапии, опубликовал Biophysical Journal.
Группа экспертов изучила более 4 млн клеток крови 17 больных коронавирусом в острой фазе, 14 выздоравливающих пациентов и 24 здоровых человек, отмечает телеканал «360». Результаты исследования показали, что в долгосрочной перспективе COVID-19 влияет на размер и жесткость эритроцитов и лейкоцитов, пишет Газета.ру.
Также ученые зафиксировали деформацию клеток крови у участников исследования, переболевших коронавирусом, спустя семь месяцев после выздоровления, отмечает РИА ФАН.
По мнению специалистов, эти изменения влияют на дефицит кислорода и могут провоцировать повышенный риск развития окклюзии сосудов и эмболии легких, пишет News.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,3 млн+17 378 / сут.
Умерли
130 тыс.+440 / сут.
Выздоровели
4,9 млн+8 361 / сут.
- Ученые доказали способность COVID-19 изменять клетки крови
- Беглов призвал горожан воздержаться от посещения праздника «Алые паруса»
- «Автопробегом по бездорожью». Захарова раскритиковала американских военных за взрыв в Атлантике
- Бывший глава правительства Астраханской области получил пять лет колонии
- В Новгородской области сотрудников не будут пускать на работу без масок
- Власти Пензенской области ввели ограничения по коронавирусу
- Заболевший COVID-19 Владимир Кузьмин перестал выходить на связь
- Расширенная диспансеризация стартует в России с 1 июля
- Стало известно число российских туристов, которые смогут прилететь в Анталью
- Авиакомпания S7 возобновит рейсы в Турцию с 10 июля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru