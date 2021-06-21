Ученые доказали способность COVID-19 изменять клетки крови

Коронавирусная инфекция способна влиять на клетки крови. Соответствующее исследование, проведенное учеными из Центра физики и медицины Макса Планка и Немецкого центра иммунотерапии, опубликовал Biophysical Journal.

Группа экспертов изучила более 4 млн клеток крови 17 больных коронавирусом в острой фазе, 14 выздоравливающих пациентов и 24 здоровых человек, отмечает телеканал «360». Результаты исследования показали, что в долгосрочной перспективе COVID-19 влияет на размер и жесткость эритроцитов и лейкоцитов, пишет Газета.ру.

Также ученые зафиксировали деформацию клеток крови у участников исследования, переболевших коронавирусом, спустя семь месяцев после выздоровления, отмечает РИА ФАН.

По мнению специалистов, эти изменения влияют на дефицит кислорода и могут провоцировать повышенный риск развития окклюзии сосудов и эмболии легких, пишет News.ru.

