Ubisoft анонсировала новую часть «Героев меча и магии»
Компания Ubisoft опубликовала первый трейлер новой части стратегии «Герои меча и магии» («Heroes Of Might & Magic»).
В пресс-службе разработчика указали, что новый релиз, который получил подзаголовок «Olden Era», приурочен к 30-летию одной из самых известных и популярных геймерских франшиз.
Действия игры будут происходить в мире Энрот. Авторы стратегии пообещали фанатам «Героев» «классический игровой процесс», к которому добавят свежие идеи и механики.
В Ubisoft добавили, что «Heroes Of Might & Magic: Olden Era» выйдет в начале 2025 года и получит текстовый перевод на русский язык.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru