Ubisoft анонсировала новую часть «Героев меча и магии»

В пресс-службе разработчика указали, что новый релиз, который получил подзаголовок «Olden Era», приурочен к 30-летию одной из самых известных и популярных геймерских франшиз.

Действия игры будут происходить в мире Энрот. Авторы стратегии пообещали фанатам «Героев» «классический игровой процесс», к которому добавят свежие идеи и механики.

В Ubisoft добавили, что «Heroes Of Might & Magic: Olden Era» выйдет в начале 2025 года и получит текстовый перевод на русский язык.

Ранее компания Lesta Games объявила, что в январе 2025 года игра «Мир танков» получит самое большое обновление за всю историю своего существования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

