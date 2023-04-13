Маск запустил программу монетизации контента в Twitter

Предприниматель Илон Маск объявил о запуске программы монетизации пользовательского контента в социальной сети Twitter (заблокирована на территории РФ).

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О нововведении бизнесмен написал на своей странице в Twitter. По его словам, для подключения функции достаточно нажать кнопку «Монетизация» в настройках.

В течение первого года действия программы пользователи будут получать 100% уплаченных средств. Платформа намерена помогать в продвижении аккаунтов, подчеркнул предприниматель.

«Вы можете покинуть нашу платформу в любой момент. Легко войти, легко выйти», - добавил он.

Роскомнадзор ранее отказался снять блокировку с Twitter. Федеральная служба отметила, что соцсеть не удалила 1,3 тысячи запрещенных материалов, пишет «Радиоточка НСН».

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