Маск запустил программу монетизации контента в Twitter
Предприниматель Илон Маск объявил о запуске программы монетизации пользовательского контента в социальной сети Twitter (заблокирована на территории РФ).
О нововведении бизнесмен написал на своей странице в Twitter. По его словам, для подключения функции достаточно нажать кнопку «Монетизация» в настройках.
В течение первого года действия программы пользователи будут получать 100% уплаченных средств. Платформа намерена помогать в продвижении аккаунтов, подчеркнул предприниматель.
«Вы можете покинуть нашу платформу в любой момент. Легко войти, легко выйти», - добавил он.
Роскомнадзор ранее отказался снять блокировку с Twitter. Федеральная служба отметила, что соцсеть не удалила 1,3 тысячи запрещенных материалов, пишет «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru