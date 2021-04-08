Тwitter не оплатил Роскомнадзору штраф в 4 миллиона рублей

Администрация Twitter до сих пор не оплатила штраф в 4 миллиона рублей за непредоставление информации о локализации баз данных россиян, который был выписан компании в 2020 году, рассказали ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора. При этом Facebook аналогичную сумму уже выплатил.

Также в ведомстве заявили, что Facebook, Twitter и Google привлекут к ответственности, если они не предоставят данные о локализации баз данных россиян.

«Роскомнадзор направил запросы в компании, и в случае отсутствия ответа будет решаться вопрос о привлечении их к ответственности за нарушение российского законодательства», - заявили в пресс-службе. При этом первые две организации, как сообщают в ведомстве, уже получали подобный запрос в 2020 году, но представители фирм на него никак не отреагировали.

Ранее экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко в эфире НСН предрек блокировку Twitter до выборов в России.

