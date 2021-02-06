Цукерберг спрогнозировал исчезновение рабочих офисов из-за дополненной реальности

Создатель Facebook Марк Цукерберг считает, что традиционные офисы уступят место удаленке. Присутствовать на работе сотрудник сможет благодаря виртуальной и дополненной реальностям — VR и AR. Об этом сообщает Independent.

Четверть компаний в России останутся на удаленке

Компания Цукерберга намерена перейти на эти технологии в ближайшие четыре-пять лет. В качестве преимуществ называют рост производительности труда и уменьшение вредных выбросов в окружающую среду.

«Нам стоит телепортироваться в нужную точку, а не транспортировать себя туда», — цитирует Цукерберга Lenta.ru.

По его мнению, большинство компаний выберет такой формат работы в ближайшие 10 лет.

В настоящее время подразделение Facebook Reality Labs создает устройство для связи с помощью VR и AR. Однако, пока оно довольно громоздко. Разработчики пытаются придумать технологию, которую смогут вместить в меньшие размеры устройства.

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ТЕГИ:ТехнологияРаботаОфисыМарк Цукерберг
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