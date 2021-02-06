Цукерберг спрогнозировал исчезновение рабочих офисов из-за дополненной реальности
Создатель Facebook Марк Цукерберг считает, что традиционные офисы уступят место удаленке. Присутствовать на работе сотрудник сможет благодаря виртуальной и дополненной реальностям — VR и AR. Об этом сообщает Independent.
Компания Цукерберга намерена перейти на эти технологии в ближайшие четыре-пять лет. В качестве преимуществ называют рост производительности труда и уменьшение вредных выбросов в окружающую среду.
«Нам стоит телепортироваться в нужную точку, а не транспортировать себя туда», — цитирует Цукерберга Lenta.ru.
По его мнению, большинство компаний выберет такой формат работы в ближайшие 10 лет.
В настоящее время подразделение Facebook Reality Labs создает устройство для связи с помощью VR и AR. Однако, пока оно довольно громоздко. Разработчики пытаются придумать технологию, которую смогут вместить в меньшие размеры устройства.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,0 млн+16 627 / сут.
Умерли
76 229+497 / сут.
Выздоровели
3,4 млн+22 831 / сут.
- Кенийский подросток долетел «зайцем» под шасси самолета в Нидерланды и выжил
- В Москве введут «оранжевый» уровень погодной опасности с 7 февраля
- Прокурору по делам Навального обеспечили государственную защиту
- В России к 2022 году появится вакцина от аллергии на березовую пыльцу
- СМИ: В Санкт-Петербурге полиция потребовала закрыть станции метро в центре
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru