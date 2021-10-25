Центр «Вектор» опубликовал фотографии штамма «дельта»

Кадры были сделаны с помощью трансмиссионного электронного микроскопа с увеличением в 100 тысяч раз, отмечает РИА ФАН.

Напомним, разновидность COVID-19 «дельта» обнаружили в Индии в конце 2020 года. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла штамм в список «вызывающих озабоченность». Как сообщала глава Роспотребнадзора Анна Попова, в 158 странах отмечается почти стопроцентное присутствие этого варианта вируса, напоминают Известия.

