Центр Гамалеи модифицировал вакцину «Спутник V» под штамм «дельта»
Специалисты НИЦЭМ имени Гамалеи разработали модифицированый под штамм «дельта» вариант вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщил директор центра, академик РАН Александр Гинцбург.
«В холодильнике уже есть сделанная конструкция вакцины», — рассказал ученый в беседе с «Интерфаксом». Глава центра Гамалеи отметил, что о степени эффективности препарата говорить пока рано, сообщает RT.
По словам Гинцбурга, «все начали делать вакцину на основе последовательности "дельта"-штамма», однако невозможно предсказать, будет ли она лучше уже существующих препаратов.
Кроме того, ученый отметил, что доминированием штамма «дельта» повлияло на высокие показатели смертности от COVID-19 в России при снижении заболеваемости. Тем не менее, в будущем возможны другие мутации инфекции, однако сложно сказать, будут ли они опаснее, отмечает МИР 24.
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