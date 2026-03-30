Полиция Чехии задержала пятого фигуранта поджога завода с дронами для Украины

Чешская полиция задержала пятого подозреваемого по делу о поджоге предприятия по производству оптики и беспилотников. Об этом сообщает Reuters. По данным агентства, продукция завода, включая дроны, поставлялась в том числе на Украину.

Подробности о новом задержанном не раскрываются. Ранее правоохранители сообщали о задержании гражданина Египта и гражданки Чехии, а также гражданина США, которого арестовали на территории Словакии. Информация о еще одном фигуранте дела не публиковалась.