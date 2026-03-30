Полиция Чехии задержала пятого фигуранта поджога завода с дронами для Украины
Чешская полиция задержала пятого подозреваемого по делу о поджоге предприятия по производству оптики и беспилотников. Об этом сообщает Reuters. По данным агентства, продукция завода, включая дроны, поставлялась в том числе на Украину.
Подробности о новом задержанном не раскрываются. Ранее правоохранители сообщали о задержании гражданина Египта и гражданки Чехии, а также гражданина США, которого арестовали на территории Словакии. Информация о еще одном фигуранте дела не публиковалась.
Пожар произошел 20 марта на объекте оборонной компании LPP Holding в промышленной зоне города Пардубице. Ответственность за атаку взяла на себя одна из группировок, заявившая, что предприятие якобы участвовало в разработке оружия для Израиля.
В самой компании ранее говорили о планах сотрудничества с израильской Elbit Systems, объявленных в 2023 году, однако уточняли, что они так и не были реализованы. При этом, как отмечает Reuters, LPP Holding производит беспилотники, которые экспортируются на Украину, передает «Радиоточка НСН».
