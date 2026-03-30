Россия доставила на Кубу 100 тысяч тонн нефти в качестве помощи

Российский танкер «Анатолий Колодкин» доставил на Кубу 100 тысяч тонн нефти в рамках гуманитарной помощи. Об этом сообщило посольство России в Гаване.

В дипмиссии привели слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, который заявил, что Москва считает своим долгом поддерживать Кубу и оказывать необходимую помощь. Посол России Виктор Коронелли отметил, что поддержка осуществляется на фоне давления и угроз со стороны США.