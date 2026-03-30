Россия доставила на Кубу 100 тысяч тонн нефти в качестве помощи
Российский танкер «Анатолий Колодкин» доставил на Кубу 100 тысяч тонн нефти в рамках гуманитарной помощи. Об этом сообщило посольство России в Гаване.
В дипмиссии привели слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, который заявил, что Москва считает своим долгом поддерживать Кубу и оказывать необходимую помощь. Посол России Виктор Коронелли отметил, что поддержка осуществляется на фоне давления и угроз со стороны США.
Ранее The New York Times и Bloomberg со ссылкой на источники писали, что Береговая охрана США не станет препятствовать заходу российского танкера с нефтью к берегам Кубы. По данным Reuters, судно уже находилось в территориальных водах страны и должно было прибыть в порт 30 марта.
Президент США Дональд Трамп заявлял, что не возражает против поставок нефти на Кубу со стороны других стран, включая Россию. Он отметил, что жителям необходимы базовые ресурсы, однако добавил, что такие поставки не окажут существенного влияния на ситуацию в стране, передает «Радиоточка НСН».
