Трейлер GTA VI выйдет 5 декабря

Официальный трейлер игры Grand Theft Auto (GTA) VI выйдет 5 декабря в 17:00 по Москве.

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Ранее акции Take-Two Interactive выросли на 7,04% после того, как Rockstar Games объявила о работе над шестой частью GTA, сообщает «Радиоточка НСН».

«Grand Theft Auto VI... как ожидается, станет одним из самых значительных развлекательных релизов десятилетия», — писал Bloomberg.

В конце марта 2022 года Rockstar Games, разработчик серии игр GTA, Max Payne и Red Dead Redemption остановила продажу своей продукции на территории России.

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