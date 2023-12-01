Трейлер GTA VI выйдет 5 декабря
1 декабря 202317:14
Официальный трейлер игры Grand Theft Auto (GTA) VI выйдет 5 декабря в 17:00 по Москве.
Ранее акции Take-Two Interactive выросли на 7,04% после того, как Rockstar Games объявила о работе над шестой частью GTA, сообщает «Радиоточка НСН».
«Grand Theft Auto VI... как ожидается, станет одним из самых значительных развлекательных релизов десятилетия», — писал Bloomberg.
В конце марта 2022 года Rockstar Games, разработчик серии игр GTA, Max Payne и Red Dead Redemption остановила продажу своей продукции на территории России.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Владимир Урин рассказал, чем займется после ухода из Большого театра
- Телеканал Aiva оштрафовали за ЛГБТ-пропаганду в клипе Сергея Лазарева
- Медведев: До 1 декабря на военную службу приняли более 452 тысяч человек
- Армия Израиля сообщила, что нанесла 1 декабря удары по 200 объектам ХАМАС
- СМИ: В Москве продавец шаурмы погнался с ножом за покупателем
- Треть россиян заявили, что отказались от использования соцсетей на работе
- Глава ВОЗ заявил о парализованности системы здравоохранения Газы из-за боев
- Сбербанк занялся разработкой человекоподобных роботов
- Взрыв газа произошел в городе Волжский Волгоградской области
- Власти наказали более 240 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru