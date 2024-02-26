Прямую трансляцию церемонии открытия «Игр Будущего» посмотрели более миллиарда человек. Об этом сообщил вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко. В рамках планерной сессии тематического Дня спорта на выставке «Россия» он напомнил о том, что в текущем году в нашей стране пройдёт ещё ряд крупных международных состязаний. В том числе: «Спортивные игры БРИКС», «Всемирные игры дружбы» и международное ралли «Шёлковый путь».

В рамках церемонии открытия «Игр Будущего» Владимир Путин отметил, что Россия - одна из ведущих спортивных держав планеты и именно она задает тренды мирового спортивного движения. По словам главы государства, количество международных соревнований с участием России за последние 4 года увеличилось более, чем в 3 раза. Если в 2020 году было проведено 110 таких соревнований, то в 2023 году их количество увеличилось до 362.

Международный мульти-спортивный турнир «Игры Будущего» проходит в эти дни Казани. Россия стала первой страной в мире, организовавшей фиджитал-соревнование, в котором спортсмены одновременно соперничают в онлайне и в реальном мире. Игры продлятся до 3 марта.

