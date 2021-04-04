Toyota представила автомобиль для перевозки вакцин от коронавируса
Автоконцерн Toyota и компания Medical Systems, специализирующаяся на производстве холодильников для медучреждений, представили автомобиль для перевозки вакцин от COVID-19, сообщает ФАН.
Авторефрижератор сконструирован на базе внедорожника Toyota Land Cruiser 78. В автомобиль вмещается 400 доз вакцины. В камере холодильника постоянно поддерживается температура от двух до восьми градусов, что позволяет безопасно хранить вакцину.
Мощный аккумулятор камеры, в случае внештатной ситуации, может работать до 16 часов. В обычном режиме холодильник использует энергию генератора двигателя.
Специалисты трёх университетов США сравнили вакцину от коронавируса «Спутник V» с препаратами Pfizer и Moderna и заявили, что одним из преимуществ российской разработки является то, что она не требует поддержания сверхнизкой температуры во время хранения и транспортировки.
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