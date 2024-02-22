«Получают удовольствие!»: Булыкин поддержал создание российского аналога игры FIFA
Дмитрий Булыкин в эфире НСН призвал опросить геймеров с целью создать улучшенную версию популярной игры.
Российская версия игры FIFA должна быть доработана с учетом пожеланий игроков, заявил бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин в беседе с НСН.
Ранее бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин предложил президенту России Владимиру Путину создать отечественный аналог компьютерной игры FIFA. По словам Аршавина, у геймеров должна быть возможность сыграть за свою национальную сборную и команды Российской премьер-лиги (РПЛ). Булыкин эту идею поддержал.
«Конечно, есть в этом смысл. В компьютер и на приставках все играют. Поэтому будет интересно создать свой аналог FIFA. Но он должен не уступать другим играм. Тогда все могут переключиться на российскую версию. Надо спросить у игроков, что им нравится в FIFA, от чего они получают удовольствие. И тогда уже задуматься о российской версии, что можно сделать лучше, чтобы ребята перешли на нашу версию. Я сам не играю, поэтому советов дать не могу», - рассказал он.
Идея понравилась и президенту футбольного клуба «Урал» Григорию Иванову, который считает, что подобные меры могут способствовать популяризации футбола.
«Я не играю в FIFA, хотя многие играют. Поэтому создать такую версию неплохо. Почему нет? Это хорошая идея, будет способствовать популяризации футбола», - сказал он в беседе с НСН.
Президент Владимир Путин 21 февраля открыл международный турнир «Игры будущего» в Казани. Соревнования проходят по новым дисциплинам с использованием цифровых технологий и физической активности, передает «Радиоточка НСН».
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