«Получают удовольствие!»: Булыкин поддержал создание российского аналога игры FIFA

Российская версия игры FIFA должна быть доработана с учетом пожеланий игроков, заявил бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин в беседе с НСН.

Ранее бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин предложил президенту России Владимиру Путину создать отечественный аналог компьютерной игры FIFA. По словам Аршавина, у геймеров должна быть возможность сыграть за свою национальную сборную и команды Российской премьер-лиги (РПЛ). Булыкин эту идею поддержал.