Илон Маск потерял за сутки $16 млрд из-за падения акций Tesla
Бизнесмен из США Илон Маск не досчитался за последние 24 часа 16 миллиардов долларов из-за падения биржевых цен на акции его компании Tesla. Соответствующие потери фиксирует Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Бумаги производителя электромобилей и решений для хранения электроэнергии потеряли 9% и опустились до 220 долларов. Случилось это на фоне плохой отчётности компании. Она объявила, что её чистая прибыль сократилась почти в 1,8 раза по итогам минувшего квартала текущего года.
Таким образом, на сегодня состояние Маска оценивается в 210 миллиардов долларов. При этом, даже после потери вышеозначенной суммы предприниматель сохранил первое место в рейтинге самых богатых людей мира.
Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», на втором месте остаётся владелец французского производителя предметов роскоши LVMH Бернар Арно, на третьем обосновался основатель и экс-глава американского онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru