Илон Маск потерял за сутки $16 млрд из-за падения акций Tesla

Таким образом, на сегодня состояние Маска оценивается в 210 миллиардов долларов. При этом, даже после потери вышеозначенной суммы предприниматель сохранил первое место в рейтинге самых богатых людей мира.

Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», на втором месте остаётся владелец французского производителя предметов роскоши LVMH Бернар Арно, на третьем обосновался основатель и экс-глава американского онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос.

