Tesla отзовет более двух миллионов машин для обновления автопилота

Компания Tesla отзовет более 2 млн электромобилей из-за проблем с автоматическим рулевым управлением Autosteer, сообщает Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Отзывную программу запустили после того, как в NHTSA изучили почти 956 аварий, в которых была задействован автопилот. Он входит в стандартное оборудование каждого нового автомобиля Tesla. В ходе проверки было выявлено, что в некоторых ситуациях автоматизированные системы не достаточно контролируют готовность водителя мгновенно вмешаться и взять контроль над управлением в нештатной ситуации, что увеличивает риск аварии. Теперь компании предстоит обновить автопилот у моделей Model 3, Model S, Model X и Model Y, которые выпускались с 2012 года. Всего обновят 2 031 220 автомобилей. При этом в компании не уточнили, планируют ли отзывать автомобили за пределами США, уточняет агентство Reuters.

В России к 20 июня текущего года было зарегистрировано более 30 тыс. электромобилей. Tesla в течение двух предыдущих лет была лидеров рынка с долей 33%.

Ранее владелец компании Tesla Илон Маск представил серийный пикап Cybertruck. Машина разгоняется до 100 км/ч за 2,6 секунд при запасе хода в 550 км и максимальной скорости в 210 км.



