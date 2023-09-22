Telegram запустил функцию историй для каналов

Telegram-каналам стала доступна функция публикации истории. Это произойдет после того, как пользователи с подпиской Premium поддержат канал голосом.

Telegram начал внедрять сторис для всех пользователей

Premium-версия дает пользователю один голос, который он может отдать любом каналу раз в сутки. Уровень канала зависит от количества пожертвованных голосов, с каждым новым уровнем открывается возможность публиковать для подписчиков одну историю в день.

Публиковать истории в канале могут только администраторы, имеющие Premium-подписку.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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