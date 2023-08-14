Telegram начал внедрять сторис для всех пользователей
14 августа 202304:32
С 14 августа функция бесплатной публикации сторис начнет внедряться в мессенджере Telegram, сообщил основатель компании Павел Дуров.
По его словам, это будет происходить постепенно. Бизнесмен назвал это новым этапом в истории программы.
Ранее функция стала доступна для пользователей с премиум-аккаунтом. Она находится в верхней части экрана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru