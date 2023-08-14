Telegram начал внедрять сторис для всех пользователей

По его словам, это будет происходить постепенно. Бизнесмен назвал это новым этапом в истории программы.

Ранее функция стала доступна для пользователей с премиум-аккаунтом. Она находится в верхней части экрана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

