Telegram начал внедрять сторис для всех пользователей

С 14 августа функция бесплатной публикации сторис начнет внедряться в мессенджере Telegram, сообщил основатель компании Павел Дуров.

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По его словам, это будет происходить постепенно. Бизнесмен назвал это новым этапом в истории программы.

Ранее функция стала доступна для пользователей с премиум-аккаунтом. Она находится в верхней части экрана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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