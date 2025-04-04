В реестре Роскомнадзора зарегистрировали более 134 тысяч блогеров

Свыше 134 тысяч блогеров зарегистрировали в специальном реестре Роскомнадзора. Об этом сообщил первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, всего в федеральную службу поступило более 214 тысяч заявлений.

«Более 77 тысяч заявлений ведомство было вынуждено отклонить: поданные сведения оказывались некорректными или не был размещен присвоенный номер заявления», - указал Горелкин.

Ранее Роскомнадзор обязал регистрироваться владельцев страниц и каналов в соцсетях, аудитория которых превышает 10 тысяч пользователей. Соответствующий реестр запустили в ноябре прошлого года, напоминает RT.

