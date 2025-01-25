Сваренное в космосе японское саке продадут за 640 тысяч долларов
Японская компания Asahi Shuzo выпустит в продажу саке, которое сварят в космосе, передает Forbes.
Стоимость бутылки составит 100 миллионов йен (641 тысяча долларов).
Планируется, что сусло для напитка подготовят на Международной космической станции в сотрудничестве с Mitsubishi Heavy Industries и Центром промышленности, науки и ИТ-технологий. Президент компании Кадзухиро Сакурай заявил, что пока неизвестно, может ли происходить брожение в космосе.
Ранее стало известно, что продажи игристых вин в РФ в 2024 году выросли на 8,6%, а продажи крепкого алкоголя за год выросли на 4,4%, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru