Сваренное в космосе японское саке продадут за 640 тысяч долларов

Стоимость бутылки составит 100 миллионов йен (641 тысяча долларов).

Планируется, что сусло для напитка подготовят на Международной космической станции в сотрудничестве с Mitsubishi Heavy Industries и Центром промышленности, науки и ИТ-технологий. Президент компании Кадзухиро Сакурай заявил, что пока неизвестно, может ли происходить брожение в космосе.

Ранее стало известно, что продажи игристых вин в РФ в 2024 году выросли на 8,6%, а продажи крепкого алкоголя за год выросли на 4,4%, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

