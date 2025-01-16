«Третий год подряд»: В России вновь сократилось производство некрепкого алкоголя

В России вновь сократилось производство некрепкого алкоголя, такая тенденция наблюдается третий год подряд, пишет РБК со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля (РАТК).

Так, в целом выпуск алкоголя за год сократился с 191,6 до 188,1 миллиона декалитров, падение составило 1,8%. Но в сегменте слабоалкогольной продукции падение более значительное – на 56,1%.

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Аналитики отмечают, что на статистику влияет изменение в учете акциза. Повышение акциза заставило ряд компаний уйти из сегмента виноградосодержащих продуктов, например, в пивные напитки.

При этом производство игристых (шампанских) вин в России за девять месяцев 2024 года выросло на 27,6% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Всего с января по сентябрь выпущено 11,1 миллиона декалитров этого алкогольного напитка. Производство тихих вин выросло на 8% - до 24 миллионов дал. Наиболее высокие темпы роста продемонстрировал сектор ликерных вин. Прирост составил почти 1,5 раза - до 895,1 тыс. дал.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН» со ссылкой на Росалкогольтабакконтроль, выпуск водки в РФ нарастили на 1,6% - до 55,7 миллиона дал. Коньяка выпущено за девять месяцев на 16,9% больше к тому же периоду 2023 года - 6,9 млн дал.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
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