«Третий год подряд»: В России вновь сократилось производство некрепкого алкоголя

В России вновь сократилось производство некрепкого алкоголя, такая тенденция наблюдается третий год подряд, пишет РБК со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля (РАТК).

Так, в целом выпуск алкоголя за год сократился с 191,6 до 188,1 миллиона декалитров, падение составило 1,8%. Но в сегменте слабоалкогольной продукции падение более значительное – на 56,1%.