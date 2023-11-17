Столичное предприятие увеличило производство средств спасения на 45 процентов
Столичная компания, производящая современные спасательные средства защиты, с начала года выпустила на 45 процентов больше продукции, чем за такой же период прошлого года. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.
Компания «Пожхимзащита» выпускает продукцию, применяющуюся в пожарной и промышленной безопасности, а также при чрезвычайных ситуациях. Часть запатентована и не имеет аналогов в стране.
«С января по октябрь текущего года там выпустили свыше 250 тысяч средств защиты, спасения, пожаротушения и оповещения, что на 45 процентов больше показателей аналогичного периода 2022-го», – отметил Овчинский.
Ассортимент включает промышленные респираторы и противогазы, дыхательные устройства, защитные костюмы. Один из самых востребованных продуктов – универсальный фильтрующий малогабаритный самоспасатель. Устройство успешного применения при пожарах и ЧС.
Средства защиты и спасения востребованы не только предприятиями, но и населением, рассказал коммерческий директор компании Константин Калужин.
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