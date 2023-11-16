Московский производитель ускорил открытие моста в Костроме
Продукция московской компании «Нанотехнологический Центр Композитов» («НЦК») позволила запустить движение по мосту в Костроме на три месяца раньше срока, рассказал министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
По его словам, столичный производитель «НЦК» выпускает дорожные ограждения, при установке которых не нужна спецтехника и сварочные работы, что и позволило специалистам завершить строительные работы раньше срока.
«Композиты относятся к группе новейших материалов, имеющих стратегическую важность для промышленного развития и экономического роста. Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» активно участвует в федеральных и региональных проектах, связанных со строительством и реконструкцией инфраструктурных сооружений», - сказал Овчинский.
Он уточнил, что в первые шесть месяцев 2023 года продукция компании принесла больше 600 миллионов рублей выручки.
Генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев отметил, что за время существования компании «НЦК» в составе ОЭЗ «Технополис Москва» предприятие установило перильные ограждения почти во всех регионах России. По словам главы департамента продаж компании Евгения Рафаилова, компания продолжает развиваться, увеличивая производственные площади и обучая молодых специалистов.
С более подробной информацией об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно ознакомиться на сайте economy.mos.ru.
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