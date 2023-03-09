Столичная программа для видеозвонков заменит зарубежные Skype и Zoom
Программный сервер и видеотерминал для видео-конференц-связи, разработанные резидентом особой экономической зоны «Технополис Москва», включены в единый Реестр российского ПО. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
По его словам, инвестиции в научно-технический центр (НТЦ) «ХайТэк», который разработал сервер и видеотерминал защищенной видео-конференц-связи, превысили 40 млн рублей. Разработка внесена в единый Реестр российского программного обеспечения, который поддерживает российских разработчиков.
«ХайТэк» является резидентом ОЭЗ «Технополис Москва» с 2021 года. Его разработки касаются сервисной и технической поддержки телекоммуникационной инфраструктуры. Среди новых продуктов – программный сервер IVA AVES для видеозвонков. Отмечается, что отечественная разработка призвана заменить импортные платформы и терминалы для видео-конференц-связи по типу Skype, Cisco, Zoom и другие.
Генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев подчеркнул, что импортозамещение в этой сфере необходимо для обеспечения технологического суверенитета и соблюдения базовых принципов национальной безопасности.
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