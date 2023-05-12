Столичная компания внесла десять разработок в «Банк технологий»

Столичная компания «МосИТЛаб», входящая в группу компаний «Москабельмет», с прошлого года представила десять собственных разработок в реестре «Банк технологий», рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

По его словам, «МосИТЛаб» внесла в реестр «Банк технологий» системы управления предприятием, оптического контроля операционной линии, эффективного планирования загрузки производственного оборудования, решение для автоматизации процедуры участия в коммерческих и государственных электронных торгах и другие ИТ-разработки для улучшения бизнес-процессов.

Овчинский отметил растущую популярность сервиса среди промышленных предприятий столицы. В «Банке технологий» московские промышленники могут найти для своего производства новейшие технологические решения, которых, по словам мэра столицы Сергея Собянина, представлено в сервисе уже более 400.

По словам генерального директора компании «Москабельмет» Яна Анисова, основным фокусом компании является внедрение инструментов цифровизации на промышленных предприятиях России, направленных на повышение эффективности процессов.

Для получения доступа к «Банку технологий» разработчики могут оставить заявку в соответствующем разделе сайта. Для подбора технологического решения предприятиям также нужно оставить заявку.

