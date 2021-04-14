Стало известно, как с помощью смартфона определить возраст человека

По его словам, в смартфонах есть встроенные программы, которые анализируют фото. Также существуют и другие методики, определяющие возраст человека, основанные на выделении частот, фиксирующих поведение и характер обращения с телефоном. В этом случае программы следят, какие функции применяет пользователь гаджета в определенных ситуациях, какие сервисы использует и как долго.

Как отметил эксперт, пользователи старше 45 лет, чтобы ответить на звонок или посмотреть сообщение, чаще останавливаются или замедляют движение, при этом стараясь зафиксировать положение смартфона.

Тем временем, ограничение количества мобильных приложений с доступом к микрофону поможет владельцам смартфонов защититься от подслушивания. Об этом сообщил эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин.

Как отметил специалист, современные телефоны могут записывать голосовые данные без ведома владельцев.

