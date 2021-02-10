Специалист рассказал о способности смартфонов «видеть» в темноте

В камерах современных смартфонов есть скрытые от обычного пользователя системы и процессы, которые отвечают за упрощение и автоматизацию съёмки, сообщает «Прайм» со ссылкой на директора компании «Интеллектуальный Резерв» Павла Мясоедова.

По его словам, гаджеты можно научить подключать функцию ночного видения. Так, во многих смартфонах существуют дополнительные сенсоры глубины пространства, вроде Tof или LiDAR, которые могут превратить устройство в настоящий прибор ночного видения. Как правило, они требуются для быстрого определения расстояний до объектов с целью ускорения фокусировки.