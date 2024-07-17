SpaceX провела испытания 33 двигателей Raptor
Компания SpaceX в преддверии пятых летных тестов многоразовой транспортной системы Starship провела статические огневые испытания 33 двигателей Raptor, которые работают на жидких кислороде и метане. Об этом сообщило издание ArsTechnica.
Согласно данным, все 33 двигателя Raptor ускорителя Booster 12 — одного из прототипов первой ступени Starship — проработали восемь секунд. Испытания прошли на юге штата Техас.
Отмечается, что статические огневые испытания Ship 30 с шестью двигателями Raptor были проведены в мае. Согласно ArsTechnica, пятые огневые испытания Starship, которые включают связку Booster 12 и Ship 30, могут пройти в августе.
Ранее SpaceX сообщила, что ракета-носитель Falcon 9 из-за неисправности в работе одного из двигателей не смогла успешно вывести на орбиту очередную партию спутников Starlink. По информации компании, двигатель второй ступени ракеты прекратил работу преждевременно, из-за чего спутники Starlink были выведены на орбиту ниже запланированной, передает «Радиоточка НСН».
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