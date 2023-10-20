Собянин: В Москве разработали уникальную систему для атомного ледокола «Якутия»

Система, разработанная московским научно-производственным предприятием, включает в себя около 200 единиц приборов, установок и оборудования. Как подчеркнул Собянин, она не имеет аналогов за рубежом. Разработка уже принята в эксплуатацию после всех необходимых испытаний.

Ледокол был заложен на стапелях Балтийского завода в мае 2020 года. «Якутия» станет четвёртым ледоколом проекта 22220. Судно планируется сдать в конце 2025 года. Оно предназначено для работы на Северном морском пути.

