Собянин: В Москве разработали уникальную систему для атомного ледокола «Якутия»
Ледокол «Якутия» получит систему радиационного контроля, которая разработана специалистами в российской столице. Оснащение судна таким оборудованием анонсировал мэр Москвы Сергей Собянин.
Как рассказал градоначальник в своем Telegram-канале, радиолокационная система будет контролировать функционирование ядерной энергетической установки. В случае обнаружения нарушений она просигнализирует об отклонении от нормы.
Система, разработанная московским научно-производственным предприятием, включает в себя около 200 единиц приборов, установок и оборудования. Как подчеркнул Собянин, она не имеет аналогов за рубежом. Разработка уже принята в эксплуатацию после всех необходимых испытаний.
Ледокол был заложен на стапелях Балтийского завода в мае 2020 года. «Якутия» станет четвёртым ледоколом проекта 22220. Судно планируется сдать в конце 2025 года. Оно предназначено для работы на Северном морском пути.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru