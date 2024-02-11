Собянин сообщил о росте числа разработок в московском «Банке технологий»
Более 460 высокотехнологичных отечественных разработок хранит столичный «Банк технологий», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале.
«Количество высокотехнологичных отечественных разработок в столичном «Банке технологий» превысило 460», – написал Сергей Собянин.
«Банк технологий» является бесплатным ресурсом для помощи предприятиям в подборке инструментов и ИТ-решений для цифровизации и автоматизации производства.
Чтобы разработку включили в онлайн-реестр, она должна пройти отбор и получить экспертную оценку. Одобренные решения распределяют по шести разделам, в том числе аппаратного и программного обеспечения, перспективных технологий.
В прошлом году в «Банке технологий» разместили около 200 разработок.
«Среди последних разработок – автономные дроны для доставки малых грузов на предприятии, система мониторинга состояния оборудования, оптическая система для считывания и верификации маркировки продукции и другие», - отметил мэр Москвы.
Также Сергей Собянин привел в пример программного обеспечения для автоматизации ключевые процессы - от закупки сырья до поставки готовой продукции потребителям.
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