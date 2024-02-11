Собянин сообщил о росте числа разработок в московском «Банке технологий»

«Количество высокотехнологичных отечественных разработок в столичном «Банке технологий» превысило 460», – написал Сергей Собянин.



«Банк технологий» является бесплатным ресурсом для помощи предприятиям в подборке инструментов и ИТ-решений для цифровизации и автоматизации производства.

Чтобы разработку включили в онлайн-реестр, она должна пройти отбор и получить экспертную оценку. Одобренные решения распределяют по шести разделам, в том числе аппаратного и программного обеспечения, перспективных технологий.

В прошлом году в «Банке технологий» разместили около 200 разработок.

«Среди последних разработок – автономные дроны для доставки малых грузов на предприятии, система мониторинга состояния оборудования, оптическая система для считывания и верификации маркировки продукции и другие», - отметил мэр Москвы.

Также Сергей Собянин привел в пример программного обеспечения для автоматизации ключевые процессы - от закупки сырья до поставки готовой продукции потребителям.

