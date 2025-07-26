СМИ: Японские ученые впервые удалили лишнюю хромосому у людей с синдромом Дауна
Японские ученые из Университета Миэ впервые удалили в клетках людей с синдромом Дауна лишнюю хромосому. Об этом сообщило издание Vietnam.vn.
Ученые использовали инструмент редактирования генов CRISPR-Cas9. Они смогли удалить вызывающую синдром 21-ю хромосому. Вероятность того, что нормальная функция клеток будет успешно восстановлена, составляет до 37,5%.
Ключевые показатели нормализовались после процедуры, однако из-за риска повреждения остальных хромосом метод пока не будут вводить в медицинскую практику. Он будет изучаться в дальнейшем.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что за последние 15 лет в России втрое сократилась доля семей, которым предлагают отказаться от ребенка с синдромом Дауна – с 76% до 23%.
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