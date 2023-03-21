Российские семьи стали реже отказываться от детей с синдромом Дауна

За последние 15 лет в России втрое сократилась доля семей, которым предлагают отказаться от ребенка с синдромом Дауна – с 76 до 23 процентов.

Такие данные в Международный день человека с синдромом Дауна озвучили в фонде «Даунсайд Ап». Эксперты отмечают, что россияне стали терпимее и доброжелательнее относиться к особенным людям.

С 2017 года в 13 регионах России при участии фонда «Даунсайд Ап» принят «Протокол сообщения диагноза при рождении ребёнка с синдромом Дауна», согласно которому врачи не должны оказывать психологическое давление на родителей малыша, а, напротив, стараться оказать максимальную психологическую и информационную поддержку.

Фонд смог добиться снижения абортов. Как минимум 10 процентов семей сохранили ребенка во время беременности после того, как узнали о синдроме. Еще 19 % семей оставили ребенка в семье после рождения.

Люди с синдромом Дауна ведут активный образ жизни. К примеру, 90 ребят в Москве и Московской области регулярно посещают тренировки по футболу сборной команды фонда «Синдром любви». В этом году наши спортсмены приняли участие в грандиозном событии в мире футбола – «Кубке Легенд», где они вышли на игровое поле вместе с отечественными и зарубежными звёздами футбола. Еще один успешный пример – двухмесячная стажировка ребят в московском Saperavi Cafe в качестве официантов, бариста, поваров и хостес. А трудовая практика в Московской школе управления Сколково для одного из практикантов успешно завершилась трудоустройством.

