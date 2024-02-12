СМИ: Windows научилась подражать голосу владельца
В ОС Windows 11 появился ряд новых функций, связанных с искусственным интеллектом, сообщает издание Neowin.
Так, например, пользователи смогут создать свой голосовой аватар, а затем использовать его в ходе деловых встреч. Владелец должен будет записать всего несколько фраз, чтобы научить компьютер подражать. Для быстрого запуска функции даже установлено сочетание клавиш Win + Ctrl + T.
Ранее сообщалось, что компания Google направит €25 млн на обучение навыкам работы с искусственным интеллектом (ИИ) в Европе и других странах.
Также компания Google добавит поддержку искусственного интеллекта (ИИ) в своем браузере Chrome. Программисты компании намерены дополнить возможности браузера функцией генерации текста. ИИ поможет написать официальное заявление, составить запрос и прочее, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru