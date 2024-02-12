СМИ: Windows научилась подражать голосу владельца

Ранее сообщалось, что компания Google направит €25 млн на обучение навыкам работы с искусственным интеллектом (ИИ) в Европе и других странах.

Также компания Google добавит поддержку искусственного интеллекта (ИИ) в своем браузере Chrome. Программисты компании намерены дополнить возможности браузера функцией генерации текста. ИИ поможет написать официальное заявление, составить запрос и прочее, передает «Радиоточка НСН».

