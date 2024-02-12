СМИ: Windows научилась подражать голосу владельца

В ОС Windows 11 появился ряд новых функций, связанных с искусственным интеллектом, сообщает издание Neowin.

Так, например, пользователи смогут создать свой голосовой аватар, а затем использовать его в ходе деловых встреч. Владелец должен будет записать всего несколько фраз, чтобы научить компьютер подражать. Для быстрого запуска функции даже установлено сочетание клавиш Win + Ctrl + T.

Apple покажет собственный ИИ в 2024 году

Ранее сообщалось, что компания Google направит €25 млн на обучение навыкам работы с искусственным интеллектом (ИИ) в Европе и других странах.

Также компания Google добавит поддержку искусственного интеллекта (ИИ) в своем браузере Chrome. Программисты компании намерены дополнить возможности браузера функцией генерации текста. ИИ поможет написать официальное заявление, составить запрос и прочее, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:Искусственный ИнтеллектКомпьютеры

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