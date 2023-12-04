СМИ: Windows 12 представят в июне

Издание уточняет, что новая ОС от Microsoft будет представлена 24 июня - в этот же день два года назад корпорация презентовала Windows 11. В материале также говорится, что производители крупнейших фирм по производству персональных компьютеров воодушевленно восприняли новость.

Релиз новой версии Windows, по их мнению, положительно скажется на продаже компьютерной техники. Ожидается, что ОС будет глубоко интегрирована с искусственным интеллектом, для работы с которым требуется компьютер мощной производительности.

Ранее днем спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты перейдут с Windows на Linux. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

