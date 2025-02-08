СМИ: В снегах Антарктиды ученые впервые нашли микропластик

В снегах Антарктиды ученые впервые обнаружили частицы микропластика. Об этом сообщает издание «Daily Mail» со ссылкой на Британскую антарктическую службу.

Чернышенко: РФ вошла в ТОП-10 стран по объему исследований и разработок

Отмечается, что микропластик был найдет вблизи антарктических научных баз. Эколог Клара Манно считает, что материал появился там из-за частей верхней одежды, веревки или флагов, которые используются для обозначения безопасных маршрутов в лагере. Ученых встревожило то, что загрязнение микропластиком удалось найти даже в таких отдаленных местах.

По словам соавтора исследования Кирсти Джонса-Уильямса, на Земле не осталось по-настоящему нетронутых мест.

Ранее «Известия» сообщили, что российский президент Владимир Путин подписал указ о присуждении премий молодым ученым за 2024 год.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Telegram-канал Роскосмоса
ТЕГИ:НаукаПластикУченыеАнтарктида

Горячие новости

Все новости

партнеры