СМИ: В снегах Антарктиды ученые впервые нашли микропластик

Отмечается, что микропластик был найдет вблизи антарктических научных баз. Эколог Клара Манно считает, что материал появился там из-за частей верхней одежды, веревки или флагов, которые используются для обозначения безопасных маршрутов в лагере. Ученых встревожило то, что загрязнение микропластиком удалось найти даже в таких отдаленных местах.

По словам соавтора исследования Кирсти Джонса-Уильямса, на Земле не осталось по-настоящему нетронутых мест.

Ранее «Известия» сообщили, что российский президент Владимир Путин подписал указ о присуждении премий молодым ученым за 2024 год.