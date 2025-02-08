СМИ: В снегах Антарктиды ученые впервые нашли микропластик
В снегах Антарктиды ученые впервые обнаружили частицы микропластика. Об этом сообщает издание «Daily Mail» со ссылкой на Британскую антарктическую службу.
Отмечается, что микропластик был найдет вблизи антарктических научных баз. Эколог Клара Манно считает, что материал появился там из-за частей верхней одежды, веревки или флагов, которые используются для обозначения безопасных маршрутов в лагере. Ученых встревожило то, что загрязнение микропластиком удалось найти даже в таких отдаленных местах.
По словам соавтора исследования Кирсти Джонса-Уильямса, на Земле не осталось по-настоящему нетронутых мест.
Ранее «Известия» сообщили, что российский президент Владимир Путин подписал указ о присуждении премий молодым ученым за 2024 год.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru