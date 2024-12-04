СМИ: В России захотели запретить монетизацию песен, созданных ИИ
Национальная федерация музыкальной индустрии (лейблы «Блэк Стар», «Лотус Мьюзик», «Медиа Лэнд», «СП Диджитал») предложила запретить монетизацию песен, сгенерированных искусственным интеллектом, и не охранять такой контент как объект авторских либо смежных прав. Об этом заявил гендиректор организации Никита Данилов в рамках обсуждения проекта концепции регулирования ИИ до 2030 года, пишет «Коммерсантъ».
Данилов считает, что по действующему законодательству авторским правом могут быть защищены только произведения, созданные творческим трудом человека. НФМИ оценивает в 3,5 млрд рублей в год потери артистов и знаменитостей от несанкционированного использования их образов. Также Данилов указал, что создатели ИИ-композиций в стиле другого исполнителя (нейрокаверов) могут получать отчисления за них, а цифровые сервисы продвигают этот контент за счет рекомендаций.
При этом в технологических компаниях считают, что ИИ — только инструмент, позволяющий людям выражать свой творческий замысел. Так, в «Яндексе» отметили, что сейчас в РФ подлежит правовой охране любой объект, созданный при участии человека с его творческим вкладом, в том числе в том числе сгенерированный контент, и следует сохранить этот подход. В свою очередь, в одном из стримингов указали, что на нынешнем этапе развития ИИ «заказчиком» произведения является человек, фактически он выступает его создателем, а сами модели не могут что-либо придумывать с нуля.
Между тем директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников назвал излишними опасения насчет того, что ИИ может быть угрозой национальной безопасности. Как отметил эксперт, это лишь программа, созданная человеком и управляемая им, пишет 360.ru.
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