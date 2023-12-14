СМИ: В iOS 17.3 появилась продвинутая защита iPhone от кражи

Компания Apple выпустила бета-версию iOS, добавив в операционную систему продвинутую защиту от кражи, пишет The Wall Street Journal.

До этого злоумышленники могли поменять пароли на смартфоне, с функцией Stolen Device Protection iPhone не позволит разблокировать устройство, а также сбросить и поменять пароли в аккаунтах.

Так, смартфон просто не будет принимать код-пароль для разблокировки, если окажется далеко от дома (для определения используется функция «Локатор»).