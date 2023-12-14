СМИ: В iOS 17.3 появилась продвинутая защита iPhone от кражи

Компания Apple выпустила бета-версию iOS, добавив в операционную систему продвинутую защиту от кражи, пишет The Wall Street Journal.

До этого злоумышленники могли поменять пароли на смартфоне, с функцией Stolen Device Protection iPhone не позволит разблокировать устройство, а также сбросить и поменять пароли в аккаунтах.

Так, смартфон просто не будет принимать код-пароль для разблокировки, если окажется далеко от дома (для определения используется функция «Локатор»).

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Чиновники в России все чаще отказываются от американских гаджетов. Так, министр иностранных дел России Сергей Лавров отказался от использования смартфона iPhone. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.

Ранее Telegram-канал «Вы слушали маяк» опубликовал видео с одного из мероприятий Лаврова, подчеркнув, что глава МИД пользуется телефоном HUAWEI P60 Pro.

Между тем Центробанк решил запретить сотрудникам использовать мобильные устройства Apple в служебных целях, ограничения будут действовать с 25 декабря, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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