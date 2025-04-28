СМИ: В Австралии нейросеть полгода тайно использовали на радио в качестве ведущей

Уточняется, что ведущая по имени Ти, созданная с помощью искусственного интеллекта, вела шоу «Будни» ежедневно с понедельника по пятницу. В том, что это не реальный человек усомнилась писательница из Сиднея Стефани Кумбс. Женщина заметила, что у новой ведущей нет фамилии и данных о биографии, кроме того некоторые фразы она произносит в разных эфирах с одинаковой интонацией.

Позже руководитель медиахолдинга признал, что вместо живой ведушей использовали нейросеть, не предупредив об этом слушателей.

Ранее разработчик робота Федор, робототехник и бизнесмен Владимир Белый в разговоре с «Радиоточкой НСН» допустил, что использование искусственного интеллекта для создания голоса радиоведущих не сильно снизит расходы радиостанций, поскольку работодателям придется «подкопить» на обучение нейросети и покупку баз данных.

